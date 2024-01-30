Общество

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют завершить ко Дню города

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, в котором разместится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева, собираются завершить ко Дню города – в июле 2024 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 30 января, здание будущей библиотеки осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По состоянию на сегодняшний день процент технической готовности объекта составляет 78%. В настоящее время подрядчик ведет работы на объекте согласно графику.

«Ко Дню города намерены полностью закончить», - заверил представитель подрядчика.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что наполнение библиотеки будет носить краеведческий характер.

«Библиотека краеведческая, и наполнение ее тоже будет краеведческим», - сказал он.

Напомним, в конце 2023 года из резервного фонда президента РФ на основании распоряжения президента были выделены средства на обеспечение работ по завершению реконструкции и техническому переоснащению объекта в сумме 208,34 млн рублей.

Соглашение между Минкультуры России и правительством Псковской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году бюджету Псковской области иного межбюджетного трансферта в сумме 208,34 млн рублей на завершение работ по реконструкции и техническому переоснащению объекта заключено 26 декабря 2023 года.

В полном объеме выполнены демонтажные работы, в том числе снос, возведены наружные ограждающие конструкции, кровельные работы.

На 95% выполнены работы по возведению перегородок, устройству вентиляции и кондиционирования, ГВС, ХВС, хозяйственно-бытовой канализации. И в объеме 90% выполнены земляные работы и устройство фундаментов, а также работы по установке проемов (окна, двери, витражи), внутренняя отделка: наружная отделка, электроснабжение, слаботочные сети.