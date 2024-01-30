Общество

Псковские следователи подвели итоги конкурса детского рисунка «Блокада Ленинграда»

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в годовщину Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады провели конкурс детского рисунка «Блокада Ленинграда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного управления и воспитанники подшефного детского дома города Пскова. Основной целью творческого состязания является воспитание патриотических чувств любви к Родине у подрастающего поколения.

По итогам творческого соревнования победителями и призерами в каждой возрастной категории, которыми стали учащийся ПИЛГ Демьян Черноусов, учащийся гимназии № 29 Никита Мостовой, учащаяся Гуманитарного лицея Алиса Першина, учащийся школы № 25 Пётр Федюнин.

Участников конкурса в торжественной обстановке наградили почетными грамотами. Лучшие работы представят на выставке, организованной в здании следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.