Общество

Минцифры сообщило о ликвидации сбоя в зоне .RU

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 30 января сообщило, что техническая проблема, вызывавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Минцифры будет держать пользователей в курсе ситуации.

Ранее в этот день координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, пишут «Известия».

Масштабный сбой произошел у мобильных операторов «Мегафон», Yota, МТС и «Билайн». У пользователей не открываются большинство популярных приложений. По данным сервиса Downradar, жалобы поступают на работу таких сайтов как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники» и других сайтов в доменной зоне ru. Сбой зафиксировали в 19:30 по московскому времени.

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Как рассказали в пресс-службе IT-компании Selectel, возможной причиной сбоев в Рунете, по внешним признакам, стала переставшая работать проверка подлинности записей в DNS-зоне .RU.С тех пор запросы не проходят проверку на подлинность. Исправление доменной зоны может занять до двух часов в случае, если проблему удастся быстро локализовать, поделились в Selectel.