Общество

Пскович вошел в шорт-лист номинации «Юный просветитель года» награды Знание.Премия-2023

Воспитанник детского технопарка «Кванториум» Илья Щембелов из Пскова вошел в шорт-лист номинации «Юный просветитель года» просветительской награды «Знание.Премия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Фото: Российское общество «Знание»

Новая номинация для молодежи от 12 до 17 лет была учреждена в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Всего за звание «Юного просветителя года» боролись 4 464 соискателя. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в феврале в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

17-летний пскович Илья Щембелов — серебряный призер крупнейшего в Азии форума юных изобретателей «CASTIC», где он представил собственный уникальный проект бионической руки. Илья регулярно участвует во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сферах инженерии, таких как «Шаг в будущее», «РобоФинист», «Профессионалы. Юниоры в компетенции мобильная робототехника», «Мейкертон». Сегодня юный номинант проводит занятия по робототехнике, программированию и технике слепой печати в рамках летних смен городского лагеря в центре науки и спорта «Без предела», а также читает лекции по основам технического мейкерства для школьников Псковской области.

Смотрите также Псковский школьник стал серебряным призером крупнейшего в Азии форума юных изобретателей

Теперь Илье Щембелову и трем другим юным номинантам предстоит заочно представить свои просветительские инициативы и результаты деятельности в формате видеовизиток почетному жюри, в составе которого выдающиеся государственные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и спорта.

«Знание. Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.