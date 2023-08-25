Общество

Псковский школьник стал серебряным призером крупнейшего в Азии форума юных изобретателей

Воспитанник детского технопарка «Кванториум», учащийся Псковского Многопрофильного лицея №4 Илья Щембелов — серебряный призер крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей «CASTIC», который прошел в городе Ухань провинции Хубей (КНР). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Илья Щембелев стал первым представителем от Псковской области, который принял участие в этом мероприятии. На форуме юный изобретатель представил проект «Разработка модели бионической кисти PHandR».

Кроме того, пскович был отмечен дипломом от Уханьского технологического университета и приглашен к участию в международной онлайн-конференции ISIF.

В рамках форума «CASTIC» конкурсанты из разных стран смогли презентовать свои проекты по математике, умным системам, робототехнике и другим направлениям в сфере научно-технического развития. Также для участников была организована широкая экскурсионная и развлекательная программы.

«Поразил уровень организации мероприятия, на многих этапах применяются современные технологии. Например, в бейджи зашит чип, дающий нам право зайти на площадку, получить инвентарь для стендов. Для доступа в зону форума мы проходили через систему распознавания лиц», — поделился впечатлениями Илья Щембелов.

Пскович - многократный победитель Всероссийских и международных конкурсов робототехники. Например, ранее он стал первым на международном форуме изобретателей в Москве «Step to the future», где представил проект «Разработка сенсорной системы для управления манипулятором».