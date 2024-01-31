Общество

Открытый диалог о волонтёрстве состоялся в псковском Штабе общественной поддержки

Открытый диалог на тему «Волонтёр или человек доброго сердца» состоялся в Штабе общественной поддержки Псковской области. Модератором встречи выступила директор Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Она рассказала о работе волонтёрского движения в Псковской области, об основных направлениях работы, о том, что движение развивается, что все общественные организации региона работают в связке.

На встрече присутствовали волонтёры, руководители общественных организаций, жены военнослужащих, неравнодушные псковичи.

Собравшиеся узнали, что за это время собрано более 1500 тонн гуманитарных грузов, которые направлены российским бойцам на СВО, беженцам и мирным жителям. Гости сразу же поинтересовались, доходит ли собранная от Псковской области помощь до адресатов. Алеся Михачёва рассказала, что лично ездит на передовую, сопровождает груз, общается с ребятами и может подтвердить, что все посылки и вещи, собранные псковичами, они точно получают.

«Волонтёры задействованы во всех мероприятиях, где нужна их помощь. Их участие неоценимо не только в помощи бойцам СВО, но и на мероприятиях в Пскове. Они помогают в рассадке гостей, встрече людей на входе. Это не только молодёжь, но и люди среднего возраста, а также серебряные волонтёры. Организаторы с уважением относятся к ним, потому что это люди с добрым сердцем, помогающие по доброй воле», - сказала Алеся Михачёва. Она добавила, что псковские волонтёры работают в мобильных госпиталях, где нужна их помощь, уезжают на освобождённые территории, так как понимают, что надо помогать, и они едут помогать.

Алеся Михачёва рассказала, что сама начала свою волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. Тогда вместе с другими волонтёрами она развозила наборы, добровольцы распределяли заявки, ездили за продуктами, в аптеку, в поликлинику. «Никогда не думала, что стану руководителем Центра добровольчества, но деятельность так затянула, что уже жить невозможно без этого», - призналась Алеся Михачёва. Она пояснила, что волонтёрам нравится то, чем они занимаются, они понимают значимость их работы для страны и гордость за то, что они делают.

Модератор встречи подчеркнула, что за время проведения СВО добровольческих организаций стало в разы больше, потому что каждый хочет помочь.

Гости встречи активно общались, обменялись контактами, идеями.