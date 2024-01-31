Общество

«Поезд Победы» возвращается в Псковскую область

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» вернется в Псковскую область. В этом году первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда, снова путешествует по разным уголкам нашей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Поезд в Псковской области будет находиться в первой половине февраля. 5 февраля состав прибывает в Порхов, в этом городе он будет останавливаться впервые и сразу на два дня — 5 и 6 февраля. Затем 9 и 10 февраля с экспозицией можно ознакомиться в Дно. Псков примет «Поезд Победы» с 11 по 13 февраля.

Иммерсивная экспозиция позволит посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах и тяготах военного времени и встретить долгожданную Победу. По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия. Она не просто аудиогид. Это — собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы.

В этом году жители региона смогут увидеть обновленный состав, который прошел реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами. Эта часть экспозиции призвана напомнить о жестоких преступлениях, совершаемых фашистами.

В «Поезде Победы» — огромное количество многофигурных композиций в скульптуре. Но не только этим уникальна выставочная экспозиция, интересно также и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Помимо реставрации, в Санкт-Петербурге прошли съемки для интерактивного 3D-музея. Зрителей ожидает интерактивный диалог с представителем поезда, увлекательная экскурсия в формате 360, а также тематические мини-игры, посвященные истории. Онлайн-формат проекта позволит ознакомиться с экспозицией музея всем от Камчатки до Калининграда. Виртуальный тур доступен на официальном сайте поездпобеды.рф.

Посещение поезда — бесплатное. На официальном сайте поездпобеды.рф регистрация на экскурсии открывается за сутки до начала работы поезда в каждом из населенных пунктов.

С 2020 года с экспозицией смогли ознакомиться более полутора миллионов человек в офлайн- и онлайн-форматах. Только в прошлом году уникальная экспозиция на колесах побывала в 110 городах страны, преодолев более 50 тысяч километров.

Поезд колесит по России пятый год при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы».

Новость подготовлена с использованием официального сайта проекта «Поезд Победы».