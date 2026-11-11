Причину отмены утренних самолетов из Москвы в Псков 11 и 13 ноября объяснили в аэропорту

Отмена утренних авиарейсов из Москвы в Псков связана с решением авиакомпании «Азимут». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.
Кроме того, гендиректор аэропорта объяснил порядок действий в подобной ситуации.
ПЛН фиксирует много жалоб на работу авиакомпании «Азимут». В частности, псковичи жалуются на сервис. По словам читателей, авиакомпания не извещает об отмене рейсов, не исполняет решения суда по недопущению ограничений ручной клади и багажа, а также уклоняется от компенсации билетов на рейсы, снятые по вине перевозчика.