Причину отмены утренних самолетов из Москвы в Псков 11 и 13 ноября объяснили в аэропорту

Отмена утренних авиарейсов из Москвы в Псков связана с решением авиакомпании «Азимут». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

«Отменены утренние рейсы 11 и 13 ноября. Вечерние рейсы сохраняются. Это решение авиакомпании из-за ситуации в воздушном пространстве. Для того, чтобы самолёт к нам прилетел из Москвы, он должен сначала прилететь в Москву. Это связано с задержками по пути следования. Он не прилетит к нам, потому что он просто не прилетел в Москву», – пояснил Артем Тарасов.

Кроме того, гендиректор аэропорта объяснил порядок действий в подобной ситуации.

«Купившим билеты можно либо пересесть на вечерний рейс, поменять билет в кассе по месту приобретения, либо сдать билеты и поехать каким-то другим транспортом. В этом случае штрафов за возврат не будет», – добавил Артем Тарасов. Смотрите также Утренний авиарейс из Москвы в Псков задерживается, вечерний отменен

ПЛН фиксирует много жалоб на работу авиакомпании «Азимут». В частности, псковичи жалуются на сервис. По словам читателей, авиакомпания не извещает об отмене рейсов, не исполняет решения суда по недопущению ограничений ручной клади и багажа, а также уклоняется от компенсации билетов на рейсы, снятые по вине перевозчика.