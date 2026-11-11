 
Общество

Локнянский округ представил опыт развития сельских территорий на IV Всероссийском форуме

0

Формирование потенциала сельских территорий в современные возможности для жизни и роста стало главной темой первого IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил в Max.

Фото: Иван Белугин / Max

«Для нашего Локнянского округа эта тема особенно близка. Сегодня важно не просто сохранять жизнь на селе, а создавать условия, при которых людям хочется здесь жить, работать, растить детей, развивать своё дело. Это дороги и благоустройство, социальная сфера и культура, поддержка инициатив жителей, новые возможности для молодёжи и местного бизнеса. », — отметил глава муниципалитета.

По его словам, такой обмен опытом между муниципалитетами особенно ценен.

«У каждого региона свои особенности и свои задачи, но многие решения можно находить вместе, перенимая практики, которые уже доказали свою эффективность в других территориях. Название форума очень точно передаёт его смысл: сила большой страны действительно начинается с малой родины — с наших городов, посёлков и деревень, с людей, которые здесь живут и работают», — резюмировал Иван Белугин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026