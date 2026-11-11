Локнянский округ представил опыт развития сельских территорий на IV Всероссийском форуме

Формирование потенциала сельских территорий в современные возможности для жизни и роста стало главной темой первого IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил в Max.
Фото: Иван Белугин / Max
«Для нашего Локнянского округа эта тема особенно близка. Сегодня важно не просто сохранять жизнь на селе, а создавать условия, при которых людям хочется здесь жить, работать, растить детей, развивать своё дело. Это дороги и благоустройство, социальная сфера и культура, поддержка инициатив жителей, новые возможности для молодёжи и местного бизнеса. », — отметил глава муниципалитета.
По его словам, такой обмен опытом между муниципалитетами особенно ценен.
«У каждого региона свои особенности и свои задачи, но многие решения можно находить вместе, перенимая практики, которые уже доказали свою эффективность в других территориях. Название форума очень точно передаёт его смысл: сила большой страны действительно начинается с малой родины — с наших городов, посёлков и деревень, с людей, которые здесь живут и работают», — резюмировал Иван Белугин.