Локнянский округ представил опыт развития сельских территорий на IV Всероссийском форуме

Формирование потенциала сельских территорий в современные возможности для жизни и роста стало главной темой первого IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина - сила России». Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил в Max.

Фото: Иван Белугин / Max

«Для нашего Локнянского округа эта тема особенно близка. Сегодня важно не просто сохранять жизнь на селе, а создавать условия, при которых людям хочется здесь жить, работать, растить детей, развивать своё дело. Это дороги и благоустройство, социальная сфера и культура, поддержка инициатив жителей, новые возможности для молодёжи и местного бизнеса. », — отметил глава муниципалитета.

По его словам, такой обмен опытом между муниципалитетами особенно ценен.