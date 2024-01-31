Общество

Волна фейковых сообщений «от Бориса Елкина» вновь прошла по мессенджерам

Случаи ложных сообщений от имени главы Пскова Бориса Елкина снова зафиксированы в разных мессенджерах. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Скриншот: Борис Елкин / Telegram

«Если вам пишет Елкин Борис Андреевич, свяжитесь со мной привычным для вас способом. Так вы убедитесь в том, что сообщение прислал именно я, а не злоумышленник, прикрывающийся моим фото. Случаи ложных сообщений от моего имени снова зафиксированы в разных мессенджерах», - сообщил Борис Елкин.

Градоначальник отметил, что звонки от «сотовых операторов» со странных номеров, которые сообщают о приостановке действия сим-карты или превышенного трафика интернета – тоже обман. Как и звонки от «сотрудников» банков или полиции с разными легендами: кто-то пытается взять кредит, родственник попал в ДТП.

«Мошенники изощряются и практикуют новые схемы, например, научились моделировать голоса людей. Цель одна - завладеть вашими персональными данными и вынудить перевести им денежные накопления. Предупредите об опасности своих родственников и сами будьте бдительны!» - призвал Борис Елкин.