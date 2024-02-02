Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии - педагог, маркетолог, продюсер экспертов и блогер Ирина Васильева - хорошо известна под псевдонимом «Ира рулю телегой». Сама о себе она говорит — «я продукт себя»! Более чем за 13 лет она успела побывать SMM-щиком, копирайтером, визуальщиком, тренером и наставником у топов инфобизнеса, сейчас активно занимается наставничеством и консультированием. На своем микроблоге Ирина делает миллионы и готова поделиться тайными знаниями с теми, кому это интересно, причем, легко и в доступной форме.

Как зарабатывать через блог на том, что хорошо умеешь? Как гостья студии пришла к пониманию того, что соцсети могут приносить большие деньги? Чему она учит своих клиентов как наставник и чему учится сама? Что нужно сделать со своим контентом, чтобы он хорошо покупался?

Ведущая - Татьяна Иванова.

Трансляция завершена.