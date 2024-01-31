Общество

Около 800 иностранных студентов учатся в Псковской области

796 иностранных студентов на данный момент учатся в образовательных учреждениях Псковской области. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В 12 образовательных учреждениях иностранных студентов у нас всего 796 человек. Из них 588 человек учатся в очной форме, остальные — заочно и в вечерней форме», - сказал Юрий Федоров.

В основном иностранные студенты учатся в Псковском государственном университете и его филиале, а также в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Чаще всего иностранные студенты приезжают из Индии, Египта, Туркменистана, Узбекистана, Латвии, Эстонии, Сирии, Ирана, Судана.