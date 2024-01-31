Общество

Акция «Тепло для героя» стартовала в Пскове

Старт акции «Тепло для героя» дали на площадке Штаба общественной поддержки Псковской области 1 февраля. В мероприятии приняли участие представители партпроекта «Единой России» «Старшее поколение», активисты партии, сторонники, молодогвардейцы, волонтёры, представители некоммерческого сектора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Штабе общественной поддержки.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Сегодня мы даем старт акции. Она будет организована в двух направлениях: сбор вещей для отправки нашим героям и ряд мероприятий, связанных с посещением госпиталей, семей бойцов, оказание им помощи. Мы будем стараться, чтобы каждый человек, кто хочет внести свой вклад в "Тепло для героя", имел возможность это сделать и тоже получил от этого тепло для себя, для души», – пояснила региональный председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук.

«Мне, как региональному координатору проекта "Старшее поколение", очень приятно, что наши люди серебряного возраста в этой акции принимают активное участие. Сегодня от городского отделения партии, от Союза пенсионеров были переданы первые посылки и подарки нашим героям. У нас много активистов, которые сопереживают, пишут письма бойцам, вяжут носки, собирают и передают ребятам теплые вещи и всем, чем могут, помогают фронту. Наше тепло души будет обязательно передано, чтобы достичь тех целей, к которым мы идем», – подчеркнула региональный координатор проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова.

«Акция "Тепло для героя" направлена на поддержку наших защитников. Она позволит поздравить их с праздником, а также передать им частичку нашего тепла и уважения. Активисты партии сформируют наборы, которые отправят с гуманитарной миссией "Единой России" в зону спецоперации, а также в госпитали Минобороны, где военнослужащие проходят лечение после ранений», – сказал секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов.

Сбор теплых вещей, подарков и писем для участников спецоперации будет проводиться на партийных площадках во всех местных отделениях до 23 февраля. К празднику собранные в рамках акции «Тепло для героя» вещи и посылки передадут нашим военнослужащим на передовую, а в военных госпиталях активисты «Единой России» также организуют для бойцов праздничные мероприятия.

Руководитель Псковского регионального отделения «Молодая гвардия» Владимир Алексеев в ходе мероприятия рассказал, что сам был в холодное время года на передовой и знает, что теплые носки из дома греют бойцам не только ноги, но и сердце.

Напомним, в прошлом году в акции «Тепло для героя» приняли участие более 70 тысяч человек из 49 регионов России. Активисты клубов «Активное долголетие», серебряные волонтёры и представители старшего возраста на протяжении месяца своими руками вязали тёплые подарки для военнослужащих. Сбор проходил в региональных и местных отделениях «Единой России». Было связано и передано в зону СВО около 200 тысяч тёплых вещей.