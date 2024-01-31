Общество

Директор псковского «Горводоканала» предупредил о новой уловке мошенников

Директор муниципального предприятия «Горводоканал», депутат Псковской городской Думы Константин Болотин обратил внимание псковичей на новые уловки мошенников и призвал каждого быть бдительным.

Скриншоты здесь и далее: Константин Болотин / «ВКонтакте»

«Новый вид мошенничества – создание аккаунтов руководителей различных предприятий и компаний в мессенджерах. Якобы ваш руководитель пишет вам сообщения, которые у большинства людей даже не вызывают подозрений. Наше предприятие не стало исключением: недавно среди наших сотрудников прошла массовая рассылка в мессенджерах якобы от моего имени. Аккаунт был создан так изобретательно, слова подобраны искусно. Сотрудники проявили бдительность и связались со мной привычными способами. Мы вместе решили продолжить переписку, чтобы увидеть, как выглядит мошенническая схема, и чтобы предупредить других. Всю переписку опубликовал для вас, чтобы вы также соблюдали осторожность!» - отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уже написано соответствующее обращение в полицию.

Кроме того, с наступлением праздников участились звонки на мобильные телефоны с различными предложениями, за которыми также кроются уловки мошенников, предупредил Константин Болотин.

«Пожалуйста, сохраняйте бдительность! Только общая осторожность будет сводить на нет все возможные попытки завладеть денежными средствами граждан обманным путем! Удаляйте сразу и безвозвратно подозрительные сообщения в мессенджерах, не продолжайте диалоги с сотрудниками якобы банков/телефонных компаний, ни в коем случае не переходите по ссылкам и т.д. и т.п. Ваше право положить трубку и добавить номер в черный список!» - добавил он.