Общество

Место встречи: улица Алтаева

«МК в Пскове» представляет очередной выпуск проекта «Место встречи» фотографа Александра Елисеева. Улица Алтаева — сравнительно молодая по псковским меркам. Она появилась всего лишь полвека назад, 1 декабря 1971 года по решению Псковского горисполкома. Улица расположилась в спальном районе Запсковья.

Свое название она получила в честь писательницы Маргариты Ямщиковой, а точнее — в честь ее мужского псевдонима, который так и звучит — Ал. Алтаев. Ее отец — предводитель дворянства Великолукского уезда Псковской губернии, актер и драматург Владимир Рокотов.

Сейчас здесь в основном многоквартирные дома и детские учреждения, такие как школа и городская поликлиника, а еще лет 15 назад здесь находился ночной клуб Luxor, в подвале которого работало казино.

Улица достаточно живая и многолюдная. Дети идут со школы, пожилые люди обсуждают свежие новости у продуктовых магазинов. Во дворах — артефакты давно минувших эпох, сохранившиеся, возможно, с появления улицы на городских картах.

Предыдущие выпуски можно посмотреть по ссылке.