Общество

Более 3 тысяч новорожденных получили СНИЛС в Псковской области за 2023 год

Региональное отделение Социального фонда России проактивно оформило СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 3 833 новорожденным псковичам за 2023 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОСФР, с 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления.

«После рождения ребенка сведения об этом поступают из реестра ЗАГС в информационную систему Социального фонда России. Для новорожденного открывается СНИЛС, после чего данные об этом направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Для того, чтобы у родителей был доступ к этим сведениям, важно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Зарегистрироваться на портале рекомендуется заранее, до рождения ребенка», - рассказала управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на госуслугах, для получения СНИЛС можно обратиться лично в клиентскую службу ОСФР по Псковской области или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Новорожденному ребенку, а точнее его родителям, СНИЛС может понадобиться по разным причинам. Например, для получения материнского капитала и полиса ОМС. При обращении за выплатами, пособиями и льготами, связанными с рождением и воспитанием ребенка, СНИЛС также используется как универсальный и обязательный идентификатор.