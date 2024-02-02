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Общество

Более 50 команд соревновались в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова

02.02.2024 17:44|ПсковКомментариев: 0

Военно-спортивная игра «Юнармия — 2024» прошла в Великих Луках в рамках празднования 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За кубок генерального инспектора министерства обороны Российской Федерации, почетного гражданина города Великие Луки, генерала армии Юрия Якубова боролись 55 команд со всей Псковской области.

Участники соревновались в прохождении военизированного марш-броска «Дорога победителей», а также погрузились в атмосферу армейских будней и выполнили непростые задачи: восстановили линию связи, взяли штурмом бастион Великолукской крепости, оказали первую медицинскую помощь.

Военно-спортивные состязания прошли в двух возрастных категориях: среди учащихся 6–9 классов, а также среди старших школьников и учащихся учреждений среднего специального образования. Большинство ребят — участники юнармейских отрядов, молодежных военно-патриотических клубов и организаций.

Военно-спортивная игра «Юнармия» проводится с целью совершенствования системы военно-патриотического воспитания, формирования у молодых граждан страны прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества и активной гражданской позиции.

Напомним, Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской области. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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