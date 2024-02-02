Общество

Борис Елкин призвал подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС

Глава города Пскова Борис Елкин призвал всех желающих подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС.

«Неоднократно говорил и еще раз повторю: территориальное общественное самоуправление – это не набор слов, а реальная возможность сделать свой двор лучше», – отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В прошлом году этим инструментом воспользовались 9 объединений собственников жилья. Реализовано 16 проектов.

«Одни установили детский комплекс, другие сделали газон, третьи облагородили контейнерную площадку. Вариантов множество. Каждый ТОС сам определяет, что изменить, и составляет заявку на конкурс. До 16 февраля можно подать заявки на областной конкурс проектов ТОС», – добавил он.

Премиальный фонд по решению губернатора Михаила Ведерникова в этом году увеличен.

«О старте городского конкурса объявим чуть позже, чтобы дать возможность псковским тосовцам поучаствовать в обоих. У нас тоже увеличена общая сумма грантов - с 5 до 10 млн рублей. Еще не поздно собраться и начать действовать», – призвал глава города.

Напомним, сейчас в Пскове действуют 36 ТОСов. В стадии регистрации находятся 5 объединений.