Борис Елкин призвал подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС

Глава города Пскова Борис Елкин призвал всех желающих подавать заявки на областной конкурс проектов ТОС.
В прошлом году этим инструментом воспользовались 9 объединений собственников жилья. Реализовано 16 проектов.
«Одни установили детский комплекс, другие сделали газон, третьи облагородили контейнерную площадку. Вариантов множество. Каждый ТОС сам определяет, что изменить, и составляет заявку на конкурс. До 16 февраля можно подать заявки на областной конкурс проектов ТОС», – добавил он.
Премиальный фонд по решению губернатора Михаила Ведерникова в этом году увеличен.
«О старте городского конкурса объявим чуть позже, чтобы дать возможность псковским тосовцам поучаствовать в обоих. У нас тоже увеличена общая сумма грантов - с 5 до 10 млн рублей. Еще не поздно собраться и начать действовать», – призвал глава города.
Напомним, сейчас в Пскове действуют 36 ТОСов. В стадии регистрации находятся 5 объединений.