Общество

Юные псковские корреспонденты могут принять участие в профессиональном конкурсе

Открыт прием заявок на участие в онлайн-конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится по трем номинациям: репортаж, видеоролик и документальное кино. Темы: «Секреты ремесла», «Слава тем, чей разум и руки куют величие Родины», «Герои нашего времени», «Романтика железных магистралей», «Люби и знай родимый край», «Да здравствует братский союз и великая дружба народов», «Есть такая профессия - учитель» и «Моя семья».

Участвовать в конкурсе могут дети и молодежь от 6 до 18 лет. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. Приемная кампания конкурса продлится до 10 апреля. Победители получат возможность встречи с ведущими журналистами информационных агентств и телеканалов регионов России, летчиками и космонавтами России, мастерами-ремесленниками.

Конкурс «ЮНКОР-2024» проводится на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья с 2020 года. В 2023 году организаторы приняли 760 заявок от более чем 1 тысячи участников из 72 регионов России – от Калининграда до острова Шикотан в Тихом океане, 4-х стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, республики Беларусь, среди которых более 80 учащихся школ новых территорий России.

Среди задач конкурса - вовлечение детей и молодежи в изучение науки и техники, истории, географии, культуры, ремесел своего региона и страны в целом через разработку и реализацию видеопроектов; воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к Родине; укрепление межнациональных отношений, сохранение исторической памяти; а также решение вопросов развития внутреннего туризма в российских регионах.

В 2024 году конкурс реализуется по федеральному проекту «Патриотическое воспитание» в рамках Десятилетия науки и технологий и Года семьи. Организаторы - АНО поддержки семьи и детей «Просветительская общественная инициатива "Пойдем с нами"» и Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3.