Общество

Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом

Псковский областной совет профсоюзов и Псковское региональное отделение Российского Красного Креста сегодня, 2 февраля, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Со стороны Псковского областного совета профсоюзов соглашение подписал председатель объединения Игорь Иванов, со стороны регионального отделения Российского Красного Креста - председатель организации Валерия Мишакова.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии в части оказания психологической помощи населению, обучения оказанию первой помощи и родственного ухода, пропаганды здорового образа жизни.

В ближайшее время несколько сотрудников Псковского облсовпрофа пройдут обучение по оказанию первой помощи.

«Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами на всех уровнях стало визитной карточкой профсоюзов. Совместные проекты и их реализация на благо членов профсоюзов региона - наша основная задача, и мы продолжаем целенаправленную работу в этом направлении», — подчеркнул Игорь Иванов.