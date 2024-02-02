Общество

Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое

Свыше 30 брендов Псковской области заявились на участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди представленных торговых марок — производства питьевой воды и продуктовые бренды, ремесленные, туристические и образовательные проекты, текстильные и косметические фирмы.

Конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших» проходит по пяти направлениям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «Высокие технологии», «Информационные технологии». Есть и специальные номинации — «Инклюзия», «Самая смелая идея», «Наше наследие», «Промышленный бренд». Некоторые участники из Псковской области заявились сразу в нескольких номинациях.

Помимо победителей в каждой номинации организаторы конкурса выделят самый активный регион, а также определят обладателя Гран-при.

Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны.

Отметим, что цель конкурса новых российских брендов «Знай наших» — поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Организаторами выступают фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив, государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тыс. проектов, принимавших участие в форуме. В 2023 году от Псковской области в финал конкурса вышли 12 брендов.