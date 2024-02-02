Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое

Свыше 30 брендов Псковской области заявились на участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Среди представленных торговых марок — производства питьевой воды и продуктовые бренды, ремесленные, туристические и образовательные проекты, текстильные и косметические фирмы.
Конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших» проходит по пяти направлениям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «Высокие технологии», «Информационные технологии». Есть и специальные номинации — «Инклюзия», «Самая смелая идея», «Наше наследие», «Промышленный бренд». Некоторые участники из Псковской области заявились сразу в нескольких номинациях.
Помимо победителей в каждой номинации организаторы конкурса выделят самый активный регион, а также определят обладателя Гран-при.
Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны.
Отметим, что цель конкурса новых российских брендов «Знай наших» — поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России. Организаторами выступают фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив, государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ. АСИ, партнеры форума, власти регионов и представители бизнеса ежегодно поддерживают порядка 1 тыс. проектов, принимавших участие в форуме. В 2023 году от Псковской области в финал конкурса вышли 12 брендов.