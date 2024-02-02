Общество

В России ежегодно выявляют порядка 4 тысяч детей с онкологическими заболеваниями

Количество впервые выявленных онкологических заболеваний у детей в России составляет порядка 3,5-4 тыс. случаев в год. Для их лечения в стране создаются высокотехнологичные медицинские центры, благодаря чему за пять лет число трансплантаций костного мозга выросло на 30%, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в Уфе в ходе открытия Республиканского центра детской онкологии и гематологии.

«Детская онкология - очень динамично развивающееся направление. В стране ежегодно впервые таким диагнозом заболевают 3,5-4 тыс. детей. В Республике Башкортостан ежегодно выявляются до 120 детей. В этом смысле приблизить медицинскую помощь, которую дети раньше получали только в федеральных центрах, создать условия нахождения рядом с ними родителей, расширить возможности диагностики заболевания очень важный шаг», - сказала Котова.

Новый центр, открывшийся в Уфе, позволит развивать самые современные технологии лечения онкологических заболеваний у детей, такие как трансплантация костного мозга. За последние пять лет количество таких операций выросло на 30%, отметила заместитель министра. Она добавила, что мощности учреждения позволят принимать на лечение детей из регионов России, а также других стран, пишет ТАСС.

Центр детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице в Уфе строился два года, стоимость объекта превысила 4 млрд рублей. Площадь здания составляет 17,7 тыс. кв. метров. Центр включает в себя отделения онкологии и гематологии, дневной стационар, отделения трансплантации костного мозга и интенсивной терапии, лабораторию иммунологического типирования доноров, молекулярно-генетическую лабораторию, отдел радиологических исследований, операционный блок. Общий коечный фонд учреждения составляет 92 койки. По данным Минздрава Башкирии, в регионе под наблюдением онкологов и гематологов находятся порядка 1 тыс. детей.