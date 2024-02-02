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Общество

Церемония спецгашения почтовой марки в честь векового юбилея Александра Матросова пройдет в Великих Луках

02.02.2024 20:32|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 февраля, провел рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, чтобы обсудить подготовку региона к 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Александра Матросова, который на Псковской земле совершил свой знаменитый подвиг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вера Емельянова рассказала главе региона, что в день рождения Александра Матросова — 5 февраля — центральным событием станет памятное мероприятие в Великих Луках на могиле легендарного красноармейца. Кроме того, в краеведческом музее Великих Лук пройдет церемония спецгашения памятной почтовой марки, откроется выставка «Символ мужества».

В образовательных организациях региона в честь векового юбилея Александра Матросова пройдет единый классный час «Легендарный рядовой», где школьников познакомят с фактами из жизни героя, расскажут о его подвиге и других памятных страницах истории Великой Отечественной войны.

Первый вице-губернатор также отметила, что на протяжении всего года в регионе пройдут более 40 мероприятий: встречи, выставки, литературные вечера, тематические «Вахты памяти» и спортивные турниры по борьбе, спортивному ориентированию, боксу.

Военно-спортивная игра «Юнармия — 2024», которая несколько дней назад прошла в Великих Луках, собрала вместе более 50 команд со всей Псковской области. На весну запланирован региональный этап военно-спортивной игры «Зарница». Губернатор предложил присвоить соревнованиям имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

Важное внимание будет уделено не только событийному календарю, но и благоустройству, приведению в порядок памятных мест. Так, например, в рамках празднования юбилейной даты пройдут ремонтно-восстановительные работы на могиле Александра Матросова в Великих Луках. В областном бюджете по поручению Михаила Ведерникова на эти цели заложено более 3 млн рублей, столько же запланировано в городском бюджете. По словам Веры Емельяновой, в феврале специалисты проведут конкурсные процедуры, чтобы начать работы, как только позволят погодные условия. Участники встречи также обсудили возможности привлечения федерального финансирования для ремонта краеведческого музея Великих Лук и благоустройства прилегающей к нему территории.

Отметим, что Александр Матросов совершил свой подвиг 27 февраля 1943 года у деревни Чернушки Локнянского района. Когда закончились доступные варианты подавить вражескую огневую точку, он закрыл пулеметную амбразуру своим телом, тем самым позволил выполнить своим сослуживцам боевую задачу. За свой подвиг он был удостоен посмертно звания герой Советского Союза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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