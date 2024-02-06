Общество

Минцифры: От использования биометрии отказались не более пяти процентов россиян

Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных достижений «Цифровая экономика».

Он отметил, что россияне могут сдать биометрию в 12 тысячах отделений банков - все данные передаются в ЕБС, пишет РИА Новости.

«Услуги уже оказываются коммерческими биометрическими системами, которые взаимодействуют, переносят свои данные в ЕБС. Девять таких коммерческих систем аккредитовано, и порядка 500 услуг оказывается каждый день», - добавил Качанов.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время своего выступления на форуме заявил, что на сегодняшний день Единая биометрическая система содержит более 55 миллионов биометрических слепков.

Россияне, которые зарегистрированы в ЕБС, с 1 января могут увидеть в своем личном кабинете на «Госуслугах» все согласия на размещение и обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали в разные организации. Пользователь может не только отслеживать свои согласия, но и управлять ими - то есть направлять оператору Единой биометрической системы требования о блокировании, удалении или уничтожении биометрических персональных данных, а также их векторов из ЕБС.

С 1 июня 2023 года в силу вступили в силу нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. В сентябре прошлого года Минцифры сообщило о том, что заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян. Как добавили в ведомстве, такой отказ при желании можно оформить в любой момент.