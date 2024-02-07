Общество

Аспирантские стипендии и доплаты за научные степени могут увеличить в России

В Российской академии наук (РАН) активно прорабатывают вопросы повышения престижности профессии ученого. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.

«Академия стремится заинтересовать молодых ученых исследованиями, которые позволят им вырасти до мирового уровня. Также мы стремимся обеспечить молодых ученых достойными рабочими местами с передовой научной аппаратурой», — сообщил он.

Например, сейчас РАН и Минобрнауки реализуют совместную программу, по которой «молодежные лаборатории», где много сотрудников в возрасте до 30 лет, получают дополнительные средства, пишут «Известия».

«Одновременно вырабатываются механизмы, чтобы молодые ученые на старте карьеры могли обзаводиться жильем. Решается вопрос о повышении аспирантской стипендии и кратном увеличении доплат за кандидатские и докторские степени», — добавил Геннадий Красников.

Он отметил, что по данным ВЦИОМ, представленных в конце 2023 года, 65% родителей хотели бы, чтобы карьера их детей была связана с наукой. Это показывает качественные изменения, которые происходят в российском обществе.