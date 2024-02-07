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Общество

Новые передвижные медкомплексы поступили в учреждения здравоохранения Псковской области

07.02.2024 16:49|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководителям медицинских учреждений региона ключи от пяти новых передвижных медицинских комплексов. Торжественная церемония прошла в среду, 7 февраля, на территории Псковской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Очередная поставка специализированного медицинского транспорта для региона проведена при поддержке федерального центра. На эти цели распоряжением правительства РФ направлено около 38 млн рублей.

Среди приобретенных машин — 2 мобильных ФАПа, 2 автомобиля с оборудованием для выездных мероприятий и передвижной флюорограф. Транспорт поступит на баланс Великолукской и Порховской межрайонных больниц, Гдовской районной больницы и Псковской городской поликлиники.

Михаил Ведерников отметил, что новые автомобили позволят оказывать населению первичную медико-санитарную помощь, проводить профилактические осмотры граждан и лабораторные исследования, а также обеспечат доступность медицинских услуг для жителей отдаленных территорий.

«Всего по президентскому нацпроекту "Здравоохранение" в прошлом году регион получил 41 автомобиль. Еще 33 автомобиля нам передано по поручению вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Огромные слова благодарности нашему президенту, правительству РФ за то, что на протяжении многих лет нам оказывают такую серьезную помощь», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона попросил работников учреждений здравоохранения относиться к технике бережно, но вместе с тем активно задействовать ее для своевременной диагностики и оказания помощи населению.

Губернатор также добавил, что региональные власти и дальше будут делать все необходимое, чтобы создавать комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников.

В ответном слове главный врач Гдовской районной больницы Максим Борисюк выразил слова благодарности губернатору за внимание к специалистам медицинской сферы и гражданам. «Новый медкомплекс станет для нас хорошим подспорьем, в том числе для проведения профилактических осмотров и раннего выявления онкозаболеваний», — добавил он.

Глава региона осмотрел автомобильные комплексы, ознакомился с установленным на них оборудованием. Главврачи учреждений рассказали о возможностях использования комплексов, поделились планами ближайших выездов в удаленные населенные пункты и на предприятия.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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