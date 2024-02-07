Общество

Губернатор положительно оценил условия для медперсонала на новом посту скорой помощи в Черехе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 7 февраля, посетил новый пост Псковской станции скорой медицинской помощи, расположенный на территории Псковской межрайонной больницы в Черехе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, на строительство отдельного здания направлено свыше 9 млн рублей из регионального бюджета.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона осмотрел комнаты отдыха медицинского персонала и водителей, кухню и другие помещения. Они оснащены необходимым оборудованием, техникой и мебелью. Михаил Ведерников в целом положительно оценил проведенную работу и условия, созданные для медспециалистов.

Новый пост практически полностью готов к работе. Сотрудники скорой помощи переедут сюда в ближайшее время. В беседе с губернатором они признались, что этого события они очень ждут, ведь в новых помещениях просторно, светло и комфортно.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков рассказал губернатору, что этот пост «Псковский» — один из самых больших. Здесь работают 17 медиков и 9 водителей, радиус обслуживания населения до 90 км. Главврач поблагодарил губернатора за новые достойные условия работы для специалистов.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что весной будут проведены финишная покраска фасада здания и благоустройство прилегающей территории с организацией вместительной парковки.

Отметим, служба скорой медицинской помощи Псковской области представлена станцией в Пскове, подстанцией в Великих Луках и 29 постами в муниципальных образованиях. Пост «Псковский» — второй в регионе, обновленный по поручению губернатора с целью модернизации инфраструктуры Псковской станции скорой помощи. В декабре 2022 года в рамках пилотного проекта было введено в эксплуатацию здание поста «Новосокольнический». Еще один готовится к сдаче в Палкинском районе.

В течение текущего года запланированы работы по строительству еще трех быстровозводимых зданий постов станции скорой медицинской помощи в Себежском районе, Локнянском и Струго-Красненском муниципальных округах.