Общество

Капитальный ремонт улиц начался в псковском микрорайоне Шабаны

Капитальный ремонт улиц начался в псковском микрорайоне Шабаны. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, это большой и сложный проект, его завершение запланировано на осень 2025 года.

«Сейчас на берегу реки Мирожки началось строительство локальных очистных сооружений. Это огромный комплекс, который будет принимать все ливневые воды микрорайона. Это ключевой этап проекта, который поможет решить проблему разбитых дорог в Шабанах. Ливневой канализации здесь никогда не было, поэтому никакой ремонт не выдерживал. Предстоит также полная замена дорожной одежды на 4 улицах», – написал Борис Елкин.

Он отметил, что первой станет Красноармейская набережная, хотя она «не худшая».

«Это вынужденная мера. Так требует технология, поскольку это самая нижняя улица. От нее дорожники пойдут вверх. Поэтапно приведем в порядок весь микрорайон. Быстро не получится. Поэтому прошу всех жителей набраться терпения. На время ремонта будем поддерживать дороги в проезжем состоянии: грейдировать и подсыпать. И держать вас в курсе событий», - заключил глава города.