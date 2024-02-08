Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Поздравляю наших ученых — докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов Псковской области с Днем российской науки! Во все времена наука была не просто сферой деятельности. Каждое открытие, новые технологии, изобретения помогали совершенствовать производство, развивать экономику, медицину, укреплять обороноспособность страны, делать комфортнее жизнь людей», - обратился Михаил Ведерников.

Он отметил, что наши ученые, исследователи, испытатели, как и их достижения, известны во всем мире. Имена многих из них связаны и с Псковской землей. Это математики Владимир Брадис, Иван Виноградов, Софья Ковалевская, ученые и зоологи Константин Дерюгин, Николай Зарудный, микробиолог Лев Зильберт, физики Сергей Векшинский, Исаак Кикоин, Олег Лаврентьев и многие другие.

«Сегодня наши студенты, аспиранты, доктора и кандидаты наук являются последователями традиций великих российских и советских ученых. Чтобы подчеркнуть значимость науки в современной жизни, вовлекать талантливую молодежь в сферу прорывных технологий и инноваций, президент России объявил проведение Десятилетия науки и технологий с 2022 по 2031 год. Сегодня поддержке молодых ученых уделяется особое внимание. Правительство области будет делать все необходимое, чтобы наши ученые, изобретатели могли реализовать свой потенциал и воплотить свои идеи здесь, на родной земле. Желаю нашим ученым смело идти вперед, не бояться нового, всегда пытаться заглянуть за грань возможного. Многие открытия и идеи стали реальны только потому, что люди верили в свою мечту. Желаю не изменять своим мечтам и всегда идти до конца!» - добавил губернатор.