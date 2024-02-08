Общество

О конфликте жителей деревни Крюково с регоператором рассказала порховичка Александру Котову

Жительница порховской деревни Крюково Раиса Фурчалкина рассказала председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову о конфликте односельчан с «Мехуборкой» – с 2019 года люди оспаривают выставленные регоператором счета за не предоставленную услугу. 8 февраля спикер встречался с гражданами в Штабе общественной поддержки. Вместе с депутатом в приёме участвовала руководитель Общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Порховичка сообщила, что первые квитанции пришли ей и соседям в 2019 году – сразу за шесть месяцев, хотя машин регоператора в небольшой деревне, где все на виду, никто не видел, и о том, что Крюково попало в схему регоператора, жителей не предупредили. Сейчас в деревне официально мешковой сбор, контейнеры должны вот-вот появиться. По плану отходы вывозят 15 и 27 числа каждого месяца, по факту график не соблюдается – люди «караулят машину» и зачастую остаются при своём. «Мы не отказываемся платить. И не просим ничего сверхъестественного. В Пскове же эту услугу как-то оказывают? Хотели решить мирным путём, писали коллективное письмо – не получилось», - пожаловалась Раиса Фурчалкина.

Отчаявшись, жители Крюково обратились за помощью к прокурору. Надзорный орган согласился с обоснованностью требований перерасчёта и принял решение о судебном понуждении ООО «Экопром». На два судебных заседания ответчик не явился, впереди третье.

Выслушав заявительницу, Александр Котов связался с главой Славковской волости Александром Михайловым – руководитель местного органа власти подтвердил, что озвученную проблему пока не удаётся решить, и сообщил, что в ближайшие дни в Крюково установят два контейнера.