Общество

Кровлю школы капитально отремонтируют в пушкиногорской деревне

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой встретились с жителями деревни Исса. В 2024 году тут запланированы два важных события. И то, и другое – наказы избирателей, входящие в народную программу «Единой России», сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«На май запланировано начало капитального ремонта кровли местной школы. К слову, в этом здании располагается не только учебное учреждение (с дошкольным отделением), но библиотека, клуб, отделение Почты России и ФАП. Таким образом, новая крыша спасет положение дел для всех этих важных для людей социальных учреждений», - написал Армен Мнацаканян.

Ремонт кровли стал возможным благодаря программе капитального ремонта школ. Цена – 4 млн рублей.

«Договорились с Оксаной Филипповой и директором школы Галиной Пустошкиной о совместном контроле над работой подрядчика. Он уже определен в ходе конкурсных процедур. В последние годы в мой адрес поступало немало обращений от жителей и по состоянию местной дороги. Как только установится благоприятная погода, подрядчик выйдет на ремонт дороги Исса - Устьяново протяженностью 1,8 км. Вопрос проработали в тесном взаимодействии с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству области и предприятием ГБУ ПО "Псковавтодор". Благодарю руководителей Станислава Стармолотова и Павла Кипрушева», – добавил парламентарий.

Он отметил, что «Псковавтодор» в рамках выполнения обязательств по освещению региональных дорог установил 19 опор освещения на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы в деревнях Селихново и Рубилово. Освещение уже запущено.

В деревне Поляне Армен Мнацаканян вместе с местным фельдшером Татьяной Григорьевой осмотрели площадку для строительства нового ФАПа. Его возведение запланировано на этот год.

«В зоне обслуживания Татьяны Михайловны до 600 человек по округе, поэтому новое здание будет востребованным. Площадка под него уже размечена», – уточнил депутат.

В деревне Горелик, рассказала Оксана Филиппова, в этом сезоне предстоит благоустроить братское захоронение жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации. Необходимо благоустроить территорию и отремонтировать памятник.

«В этом благом деле, рассказала Оксана Владимировна, рассчитывают на средства районного бюджета и помощь областной профильной программы»,- заключил Армен Мнацаканян.