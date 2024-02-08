Кровлю школы капитально отремонтируют в пушкиногорской деревне

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян вместе с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой встретились с жителями деревни Исса. В 2024 году тут запланированы два важных события. И то, и другое – наказы избирателей, входящие в народную программу «Единой России», сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»
«На май запланировано начало капитального ремонта кровли местной школы. К слову, в этом здании располагается не только учебное учреждение (с дошкольным отделением), но библиотека, клуб, отделение Почты России и ФАП. Таким образом, новая крыша спасет положение дел для всех этих важных для людей социальных учреждений», - написал Армен Мнацаканян.
Ремонт кровли стал возможным благодаря программе капитального ремонта школ. Цена – 4 млн рублей.
Он отметил, что «Псковавтодор» в рамках выполнения обязательств по освещению региональных дорог установил 19 опор освещения на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы в деревнях Селихново и Рубилово. Освещение уже запущено.
В деревне Поляне Армен Мнацаканян вместе с местным фельдшером Татьяной Григорьевой осмотрели площадку для строительства нового ФАПа. Его возведение запланировано на этот год.
В деревне Горелик, рассказала Оксана Филиппова, в этом сезоне предстоит благоустроить братское захоронение жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации. Необходимо благоустроить территорию и отремонтировать памятник.
«В этом благом деле, рассказала Оксана Владимировна, рассчитывают на средства районного бюджета и помощь областной профильной программы»,- заключил Армен Мнацаканян.