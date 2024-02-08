Профессиональных высот пожелал работникам гражданской авиации Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с Днём работника гражданской авиации России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Александр Котов выразил уверенность, что взятый регионом глобальный курс на динамичное развитие авиаперевозок в Псковской области продолжится, даже несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию.
«Благодарю всех работников гражданской авиации – от техников до руководства авиакомпаний – за добросовестный профессиональный труд. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, удачи и достижения новых жизненных и профессиональных высот!» – добавил спикер регионального парламента.