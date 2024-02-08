Общество

Профессиональных высот пожелал работникам гражданской авиации Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с Днём работника гражданской авиации России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Гражданская авиация – значимая часть единой транспортной системы нашей необъятной страны. Во многом благодаря именно авиационным перевозкам обеспечивается транспортная доступность всех регионов. В Псковской области развитие авиационной отрасли в последние годы стало устойчивой тенденцией: появляются новые направления авиаперевозок, растёт пассажиропоток, модернизируется наземная инфраструктура. Благодаря активной заинтересованности региональной власти, поддержке государства и участию бизнеса "воздушные ворота" региона преобразились – международный аэропорт княгини Ольги стал более комфортным и технически оснащённым», – отметил он.

Александр Котов выразил уверенность, что взятый регионом глобальный курс на динамичное развитие авиаперевозок в Псковской области продолжится, даже несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию.

«Благодарю всех работников гражданской авиации – от техников до руководства авиакомпаний – за добросовестный профессиональный труд. От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, удачи и достижения новых жизненных и профессиональных высот!» – добавил спикер регионального парламента.