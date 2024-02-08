Александр Борисов: Военная история — часть нашего менталитета

Военная история — часть нашего менталитета, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов на открытии круглого стола регионального отделения РВИО в Великих Луках, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.
Он напомнил, что попечительский совет регионального отделения возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Хочу выразить благодарность главе региона за поддержку нашей работы и руководству Великих Лук за организацию круглого стола. В музее Александра Матросова мы видим пример, как нужно относится к сохранению истории. В южной столице нашей области работа по патриотическому воспитанию находится на высоком уровне. И местное отделение РВИО, которое возродилось в городе, с новыми силами продолжит работу, нас ждёт много разных интересных дел и задач», - подчеркнул Александр Борисов.