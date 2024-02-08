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Александр Борисов: Военная история — часть нашего менталитета

Военная история — часть нашего менталитета, заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов на открытии круглого стола регионального отделения РВИО в Великих Луках, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

«Рад приветствовать всех на родной для меня великолукской земле. Имя Александра Матросова стало нарицательным, порядка 400 человек повторили его подвиг в годы Великой Отечественной войны. Но как только кто-то произносит имя Александра Матросова, каждому становится ясно, о каком подвиге идет речь. Герои часто умирают молодыми, и наша задача - сохранить память об их подвиге для потомков. Сейчас совершается много попыток фальсификации истории. Для нас военная история — часть нашего менталитета. Нельзя допустить взломов нашего сознания, именно это является важной и нужной задачей, с которой мы должны справиться», - обратился он к присутствующим.

Он напомнил, что попечительский совет регионального отделения возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Хочу выразить благодарность главе региона за поддержку нашей работы и руководству Великих Лук за организацию круглого стола. В музее Александра Матросова мы видим пример, как нужно относится к сохранению истории. В южной столице нашей области работа по патриотическому воспитанию находится на высоком уровне. И местное отделение РВИО, которое возродилось в городе, с новыми силами продолжит работу, нас ждёт много разных интересных дел и задач», - подчеркнул Александр Борисов.