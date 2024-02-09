Общество

Областная программа деятельности кластера «Искусство и креативная индустрия» прошла защиту на федеральном уровне

Псковские специалисты в области образования и сохранения объектов культурного наследия успешно выступили с защитой областной программы деятельности образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Презентация программы прошла в Калининграде на экспертной сессии в рамках защиты программ деятельности создаваемых образовательно-производственных центров и образовательных кластеров среднего профессионального образования Северо-Западного федерального округа, создаваемых в 2024 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

С основными докладами выступили и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко. К обсуждению вопросов по программе подключился и заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. В работе сессии также приняли участие представители института развития профессионального образования и Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России.

Напомним, Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора по созданию образовательных кластеров в 2024 году, проводимого Министерством просвещения РФ среди профессиональных образовательных организаций. В учреждении будет создан кластер «Искусство и креативная индустрия».

Основной задачей кластера станет подготовка квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона в различных отраслях, прежде всего в декоративно-прикладном искусстве и реставрации. В рамках деятельности образовательного кластера партнерам предстоит разработать новые программы подготовки специалистов, создать методическую и производственную базу для работников и мастеров, максимально сблизить процессы теоретического и практического обучения.

Сумма выделенных федеральных средств на реализацию программы кластера составляет 70 миллионов рублей, эти деньги будут направлены на создание новых мастерских и учебно-производственных лабораторий. Планируется, что они начнут работу с 1 сентября 2024 года.

Федеральный проект «Профессионалитет» соответствует задачам президентских нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».