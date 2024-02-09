Общество

Танцы для влюбленных состоятся в Пскове 14 февраля

Танцы для влюбленных организует школа танцев Casa Loca в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Ждем вас, и умеющих, и любящих танцевать, и пока не умеющих (это ненадолго, поверьте), вход абсолютно свободный! Помимо танцевальных выступлений, мастер-классов и просто танцев, вас ждет ярмарка душевных сувениров для влюбленных, возможность сделать валентинку своими руками и фильмы о любви и танцах», - отметили организаторы.

Программа

Отделение «Кизомба»

19.00 - номер Kizsolo (Casa loca ladies);

19.05 - мастер-класс по кизомбе «Пластика бедер на каждый день» (сольный);

19.35 - номер Kizomba в паре, Ольга Шварцапель и Муроджон Хомидов, преподаватели школы танцев Casa Loca.

Отделение «Бачата»

19.40 - номер Bachata Ladies, школа танцев Casa Loca;

19.45 - мастер-класс по бачате для пар (лучше приходить в паре, но, возможно, они образуются на месте);

20.15 - номер Bachata в паре, Маргарита Горовая и Иван Павлов, преподаватели школы танцев Casa Loca.

Отделение «Сальса – меренге»