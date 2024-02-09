Танцы для влюбленных состоятся в Пскове 14 февраля

Танцы для влюбленных организует школа танцев Casa Loca в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
«Ждем вас, и умеющих, и любящих танцевать, и пока не умеющих (это ненадолго, поверьте), вход абсолютно свободный! Помимо танцевальных выступлений, мастер-классов и просто танцев, вас ждет ярмарка душевных сувениров для влюбленных, возможность сделать валентинку своими руками и фильмы о любви и танцах», - отметили организаторы.
Программа
Отделение «Кизомба»
- 19.00 - номер Kizsolo (Casa loca ladies);
- 19.05 - мастер-класс по кизомбе «Пластика бедер на каждый день» (сольный);
- 19.35 - номер Kizomba в паре, Ольга Шварцапель и Муроджон Хомидов, преподаватели школы танцев Casa Loca.
Отделение «Бачата»
- 19.40 - номер Bachata Ladies, школа танцев Casa Loca;
- 19.45 - мастер-класс по бачате для пар (лучше приходить в паре, но, возможно, они образуются на месте);
- 20.15 - номер Bachata в паре, Маргарита Горовая и Иван Павлов, преподаватели школы танцев Casa Loca.
Отделение «Сальса – меренге»
- 20.20 - номер Salsa solo ladies, школа танцев Casa Loca;
- 20.25 - номер Salsa в паре, Ольга Илларионова и Антон Боченков, преподаватели школы танцев Casa Loca;
- 20.30 - мастер-класс по меренге (лучше приходить в паре, но, возможно, они образуются на месте).