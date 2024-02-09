Общество

Псковичи выступили экспертами на калининградской конференции «ТОС: руководство по применению»

Представители Псковской области по приглашению правительства Калининградской области стали участниками конференции «ТОС: руководство по применению». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Фотографии предоставлены АСМО Псковской области

«Власти Калининградской области активно поддерживают развитие территориального общественного самоуправления на территории своего региона. Поэтому, в качестве экспертов, пригласили поделиться наработками представителей Псковской и Архангельской областей. Наш регион представляют: Ольга Федорова – начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области и Вера Кондратьева – глава Пыталовского муниципального округа», - отметили в АСМО.

В рамках межрегионального обмена опытом Ольга Федорова рассказала о долгосрочных целях работы ТОС в Псковской области и конкретных шагах по их достижению, на конкретных примерах пояснила, как власти стимулируют развитие местных инициатив, помогая решать людям конкретные вопросы.

Вера Кондратьева приняла участие в сессии вопросов и ответов, посвященной локальным проектам ТОС, и поделилась примерами работы общественного самоуправления в Пыталовском муниципальном округе.