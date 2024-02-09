Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области

В Псковской области простились с погибшими военнослужащими, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Простились с нашими героями, погибшими при исполнении воинского долга: гвардии сержантом Максимом Мартином, младшим сержантом Аркадием Вишневским, младшим сержантом Василием Рыловцом, младшим сержантом Николаем Наманюком, рядовым Антоном Алексеевым, рядовым Николаем Быстровым, рядовым Алексеем Вергасовым. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - отметил губернатор.
Всю необходимую помощь семьям обязательно окажут, подчеркнул он.