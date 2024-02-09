Общество

Круглый стол РВИО в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

Круглый стол регионального отделения Российского военно-исторического общества, посвященный 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялся в Великих Луках сегодня, 9 февраля.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, представители руководства города Великие Луки, члены РВИО и кадеты заслушали доклады о подвигах героев Великой Отечественной войны. Также представили нового руководителя местного отделения РВИО в Великих Луках – Дмитрия Белюкова.

Кроме того, в этот день в Великих Луках состоялось торжественное возложение цветов к монументу Герою Советского Союза Александру Матросову.

Фоторепортаж Александра Воробьева.