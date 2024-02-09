Общество

Более 150 мест с продажей овощей проверил региональный Роспотребнадзор в 2023 году

158 мест с продажей овощей проверил региональный Роспотребнадзор в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления.

В ходе проверок сотрудники ведомства исследовали 247 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, в том числе 175 проб исследовали на содержание нитратов, 72 пробы – на содержание пестицидов, 154 пробы - по паразитологическим показателям, 50 - по радиологическим показателям.

По результатам исследований одна проба овощей не соответствовала установленным требованиям по содержанию нитратов, что составило 0,57%. По остальным показателям все исследованные образцы овощей, плодов соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

По результатам проверок за нарушения, связанные с оборотом плодоовощной продукции, вынесли одно предупреждение и три постановления о назначении штрафов на сумму 11 000 рублей.

«При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем. В случае если осуществляется реализация плодоовощной продукции, неупакованной в потребительскую упаковку или часть информации о которой размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции», - отметили в ведомстве.