Общество

Выдающегося математика Софью Ковалевскую вспоминают 10 февраля

День памяти выдающегося русского математика Софьи Ковалевской отмечается 10 февраля. Она скончалась 10 февраля 1891 года от воспаления легких в возрасте 41 года в Стокгольме, сообщается в группе Мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«Софья Васильевна скончалась 10 февраля 1891 года в расцвете творческих сил, в возрасте 41 года. Тереза и Эльза Гюльден (жена и дочь профессора астрономии Гюго Гюльдена, друга Ковалевской), нередко вспоминали , что последние услышанные ими из уст Ковалевской слова были: "Слишком много счастья"», - рассказали в музее.

Хоронили Софью Ковалевскую при большом стечении публики, в том числе академиков, профессоров, студентов. Максим Ковалевский выступил на могиле с речью, в которой сказал: «Софья Васильевна! Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру вы всегда были и будете славой нашей родины. Не даром оплакивает вас вся литературная и учёная Россия...».

Сегодня в музее состоялась сборная экскурсия.