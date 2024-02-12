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Общество

Российские ученые заявили о победе над кариесом

12.02.2024 07:35|ПсковКомментариев: 0

Специальные гелевые композиции, предотвращающие развитие кариеса, разработали и запатентовали ученые ОмГМУ. Клинические испытания разработки доказали ее эффективность не только в борьбе с кариесом, но и гиперчувствительностью эмали, а также негативными последствиями отбеливания зубов, сообщили в вузе.

Кариес (лат. Caries – гниение) – сложный патологический процесс в твердых тканях зубов, развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением ее органического матрикса. В конечном итоге это приводит к разрушению твердых тканей зуба, а при отсутствии лечения – возникновению осложнений.

Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ), которые уже более 40 лет занимаются вопросами стоматологической профилактики, создали целую линейку гелевых композиций, направленных на то, чтобы предотвратить возникновение данного заболевания и купировать начальный кариес («кариес в стадии пятна»). В настоящее время линейка насчитывает 10 композиций, в ближайшее время ученые собираются запатентовать 11-й стоматологический препарат, сообщили в вузе.

Как отметила заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина, это не обычные зубные пасты, а лечебные композиции для курсового лечения, которое назначается в зависимости от клинической ситуации в полости рта пациента и его возраста.

«В разработанных профилактических средствах удалось совместить несовместимое: трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования и для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле», – приводит ее цитату РИА Новости.

Курс лечения проходит два раза в год. Продолжительность курса составляет 2-3 недели. «Этого достаточно, чтобы в течение полугода поддерживать оптимальный уровень минерального обмена в полости рта», – сообщила ученая, пояснив, что все минеральные компоненты, находящиеся в слюне, при благоприятных условиях встраиваются в кристаллическую структуру эмали, и обменные процессы проходят в оптимальном режиме.

По ее оценкам, именно пролонгированный эффект разработанных гелей выделяет их на фоне профилактических препаратов других производителей. «Доступные на рынке средства требуют постоянного применения, поскольку эффект держится всего две недели. На этом фоне наше средство эффективнее почти в шесть раз», – подчеркнула заведующая кафедрой.

Кроме того, как заверяют омские ученые, гели обладают не только профилактическим, но и лечебным воздействием: «устраняют кариес на стадии очаговой деминерализации эмали зуба (начальный кариозный процесс), снимают симптомы повышенной чувствительности зубной эмали к химическим, механическим и температурным воздействиям (гиперестезия) и восстанавливают блеск эмали после сеансов отбеливания».

В университете подчеркнули, что эффективность препаратов доказана лабораторно и клинически.

В будущем научный коллектив намерен добавить в разработанные средства консерванты, что сделает их более удобными для применения в быту: в настоящее время они требуют хранения в холодильнике.

Источник: Псковская Лента Новостей
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