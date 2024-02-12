Общество

Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2023 году, следует из данных РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области в 2023 году составил 46,753 , в 2022 году — 46,007. В 2022 году регион находился на 56 месте.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

6 место - Ленинградская область;

7 место - Калининградская область;

36 место - Мурманская область;

53 место - Новгородская область;

56 место - Вологодская область;

71 место - Республика Коми;

73 место - Ненецкий автономный округ;

74 место - Республика Карелия;

78 место - Архангельская область.

В 2023 году качество жизни выросло в большинстве российских регионов (85 из 89). Снижение произошло только в четырех субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке — Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.

Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.