Общество

Нового председателя соцкомитета выберут депутаты на сессии Псковской гордумы

Очередная 19-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 16 февраля в 10.00 в Городском культурном центре. Проект повестки дня сессии включает девять вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Депутатам предстоит внести изменения в персональный состав комитетов и комиссии Псковской городской Думы седьмого созыва, а также назначить нового председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

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Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» директора Псковского педагогического комплекса, депутата Любови Николаевой, внести изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, признать утратившим силу решение Псковской городской Думы от 30 мая 2012 года №132 «Об утверждении Положения о Совете стратегического развития города Пскова и его состава».

Также депутаты согласуют установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление «Улица Текстильная, 2» и «Комфортный дом». Помимо этого, будут рассмотрены два протеста прокурора.