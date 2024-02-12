Музей-усадьба Ковалевской собирает космические предметы для будущей выставки

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской собирает космические предметы для будущей выставки. Старт акции дали сегодня, 12 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
В этом году в музее будет работать выставка «Ковалевская и космос». Сотрудники музея работают над ней уже полгода: придумана концепция, отобраны предметы из фонда Псковского музея-заповедника, достигнуты договорённости о сотрудничестве с несколькими музеями и образовательными учреждениями.
Если дома сохранились подобные предметы, и будущие участники акции готовы их «вывести в свет», можно обратиться в музей по телефону 8(81153)29523 или электронной почте korvin.49@mail.ru
Окончание приёма «космических» предметов назначено на 12 марта, а открытие выставки на 12 апреля.