10 человек пришли на личный прием к руководителю филиала областной больницы в Великих Луках

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы состоялся очередной личный прием граждан заместителем главного врача — руководителем филиала Денисом Цветковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.
На прием были записаны 12 человек, 10 из них пришли лично. Как рассказали в больнице, за каждым обращением — конкретная жизненная ситуация, вопросы о здоровье и необходимости дальнейшего лечения. Главная задача приема — внимательно выслушать человека и помочь найти решение.
В этот раз жители обращались по вопросам:
- получения направления по форме 057/у для лечения за пределами Псковской области;
- направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ);
- организации телемедицинской консультации с федеральным центром — Российским центром неврологии и нейронаук;
- госпитализации в филиал «Великолукский межрайонный» ПОКБ для проведения обследования;
- предоперационного обследования и последующего оперативного лечения в травматолого-ортопедическом отделении ПОКБ.
Денис Цветков проводит прием граждан каждую среду с 14:00 до 16:00. Предварительная запись обязательна: 8 (81153) 7-29-88.