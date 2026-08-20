10 человек пришли на личный прием к руководителю филиала областной больницы в Великих Луках

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы состоялся очередной личный прием граждан заместителем главного врача — руководителем филиала Денисом Цветковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.

На прием были записаны 12 человек, 10 из них пришли лично. Как рассказали в больнице, за каждым обращением — конкретная жизненная ситуация, вопросы о здоровье и необходимости дальнейшего лечения. Главная задача приема — внимательно выслушать человека и помочь найти решение.

В этот раз жители обращались по вопросам:

получения направления по форме 057/у для лечения за пределами Псковской области;

направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ);

организации телемедицинской консультации с федеральным центром — Российским центром неврологии и нейронаук;

госпитализации в филиал «Великолукский межрайонный» ПОКБ для проведения обследования;

предоперационного обследования и последующего оперативного лечения в травматолого-ортопедическом отделении ПОКБ.

«Важно, чтобы каждый человек понимал, что его вопрос услышан, а рядом есть специалисты, готовые помочь разобраться в ситуации», - подчеркнули в больнице.

Денис Цветков проводит прием граждан каждую среду с 14:00 до 16:00. Предварительная запись обязательна: 8 (81153) 7-29-88.