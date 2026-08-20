«Дневной дозор»: Какими могут быть общественно-политические последствия приговора Льву Шлосбергу*?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как в Псковской области оценивают общественно-политические последствия приговора заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу*?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В понедельник, 17 августа, в Псковском городском суде заместитель председателя партии «Яблоко», экс-депутат Псковского регионального парламента Лев Шлосберг* был признан виновным в распространении фейков об армии и дискредитации Вооруженных сил России и приговорен к более чем 11 годам лишения свободы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 6 лет. За развитием судебного процесса следили не только представители псковского политического сообщества. Вынесенный приговор вызвал широкое обсуждение не только среди псковской общественности, но и по всей стране, в федеральных СМИ и, особенно, в социальных сетях.

Для Псковской области Лев Шлосберг* — это не просто партийный политик, а очень известный общественно-политический деятель, который на протяжении более 30 лет был связан с региональной политической элитой. Лев Шлосберг* был советником губернаторов, мэров, консультантом многих псковских политиков, долгое время и сам активно принимал участие в общественно-политической и социокультурной жизни региона: был членом Совета по культуре Псковской области, первым руководителем Общественной палаты города Пскова, еще с 90-х годов, двадцать с лишним лет был лидером партии «Яблоко», дважды избирался депутатом областного Собрания. Также он был связан с образовательной, научной и культурной жизнью региона, активно взаимодействуя с историками, краеведами, искусствоведами, журналистским сообществом. В свое время он создавал здесь многие медийные проекты, да и сам был ярким публицистом на страницах ряда изданий.

Для многих решение, вынесенное судом по делу Льва Шлосберга*, стало шокирующим. Такой финал его долгой многолетней деятельности, совершенно естественно, вызвал широкий общественный резонанс. Как это отразится на общественно-политической ситуации в регионе, особенно накануне выборов? И в целом на политическом климате? Об этом мы решили узнать у общественных, политических лидеров, деятелей науки, образования и культуры в программе «Дневной дозор».

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов считает, что кейс Льва Шлосберга* нельзя назвать «расправой над политическим оппонентом». Он не согласен с такими формулировками, так как считает, что «Яблоко» не имеет серьезного политического веса. Вынесенный приговор, по его мнению, является полностью обоснованным, так как речь идёт о безопасности государства. Однако он отметил, что в современных реалиях грань между свободой слова, плюрализмом мнений и действиями, которые могут нанести ущерб стране, очень тонкая, но у государства есть задача обеспечивать национальную безопасность.

«Касательно характеристики "расправа с политическим оппонентом": если бы это была весомая политическая сила, то можно было бы говорить о расправе. Я с уважением отношусь к избирателям партии "Яблоко", но их политический вес и в стране, и в нашем регионе недостаточно силен, чтобы это расценивать как расправу над политическим оппонентом. Что касается конкретных обвинений, которые были предъявлены нашему уважаемому Шлосбергу*, они заключаются в дискредитации Вооружённых сил РФ. Это, на самом деле, самая тяжёлая статья из всех предъявленных ему. У него не одна статья. Соответственно, санкции по этой статье могут составлять вплоть до 15 лет лишения свободы. Если суд вынес такое решение, значит, были представлены надлежащие доказательства этого преступления. Когда речь идёт о безопасности государства, мне кажется, меры должны быть самыми строгими. Во-первых, чтобы неповадно было, а во-вторых, чтобы люди, если они стараются подавать (публично) информацию, внимательно относились к тем фактам, на которые они опираются, а не пользовались слухами и домыслами. У нас сейчас более чем достаточно различных провокаций. В условиях, когда существуют малейшие риски в отношении государственности Российской Федерации, наверное, всё-таки оправдано даже ужесточение наказаний. У нас, к сожалению, много примеров, когда, казалось бы, безобидная свобода слова без ограничений приводила к совершенно печальным результатам. Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное в том, что незаметно эти результаты становились необратимыми».

О том, что вынесенный приговор, учитывая резонансность дела, может негативно сказаться на общественно-политической обстановке и результатах выборов, заявил экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, некогда бывший политическим оппонентом Льва Шлосберга*. Он отметил, что существующие законы являются несбалансированными, это и является причиной бурной реакции общества на принятое решение.

«Если человек высказывает антивоенные взгляды, ещё не значит, что его нужно сажать. Я не в курсе, не знаю, за что ему там предъявляли обвинения в дискредитации. Если он действительно приводил факты, не соответствующие действительности, можно было применить какой-то штраф или другое наказание. Во время войны такие вещи, конечно, наказываются. У нас есть проблемы не только в законах, которые излишне репрессивны и дают слишком большой простор для толкований, но и в правоприменительной практике. Там тоже много произвола и невнятных экспертиз. Это была первая инстанция, посмотрим, что будет дальше. Я так понял, что подали апелляцию, поэтому есть шанс, что приговор хотя бы смягчат. В целом это производит негативное впечатление. Несмотря на то, что я не согласен с его позицией и не могу сказать, насколько он нарушил закон, надо смотреть само дело и сопоставлять его с действующими законами. Во время выборов всё это воспринимается чисто политически как расправа над политическим активистом, что, естественно, не способствует легитимности процесса».

Видного американиста, члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук и человека, лично знакомого с Львом Шлосбергом* порядка сорока лет, Валерия Гарбузова огорчает факт того, что настали времена, когда, по его мнению, органы, которые должны осуществлять правосудие, стали инструментом политической расправы. И случай с Львом Шлосбергом*, по его словам, — яркое тому подтверждение. Подобным приговором, считает Валерий Гарбузов, российская политическая система демонстрирует слабость и неконкурентоспособность. Он объяснил, почему придерживается такого мнения.

«Главная цель была — устранить Шлосберга* из политического пространства. Это говорит о том, что региональные и федеральные власти просто боятся оппонентов, опасаются, что за них проголосует значительное количество избирателей, что за ними пойдут люди или уже идут. Поэтому так и происходит. Это накладывается на историю с "Яблоком", партию, которую не допустили к выборам на федеральном уровне. Не потому что там чего-то не хватает или что-то нарушили, главная причина — устранение конкуренции. Вся беда нашей политической системы состоит в том, что избирательное поле у нас неконкурентоспособное. Да, возможно, он делал что-то не так, как хотелось бы кому-то, но в этом и заключается задача политика, особенно законодательного — вносить другие точки зрения, отстаивать их и свою правоту. Что же он делал? Он пострадал за то, что выбивался из общей стаи, высказывался, когда все молчали, делал то, что не нравилось другим, шёл против общей линии. Это признак не силы власти, а её слабости. В этом выразились её опасения в том, что Шлосберг* опасен. На самом деле он совсем не опасен, а наоборот полезен для российского общества».

Экс-депутат Псковского областного Собрания, псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга NPN Игорь Савицкий рассказал о своём отношении к деятельности Льва Шлосберга*, а также подчеркнул, что вынесенный приговор может оказать значительное влияние на приближающиеся выборы.

«Я не думаю, что от его слов как-то пострадала российская армия. Она, по-моему, не пострадала никак. Не стало хуже, не стало лучше. Я не слышал, чтобы выступления Льва Марковича* как-то сказались на нашей армии. Такого не было. С этой точки зрения, всё это очень печально. Наказали его за какие-то выступления, за какие-то слова. Но я не думаю, что он призывал к насилию или к чему-то ещё. Это ему просто несвойственно. Получается какой-то диссонанс. Читаю про Льва Марковича* – 11 лет. Потом упоминается человек, который талантливо украл 8 миллиардов из государственного бюджета, и ему дают 9 лет. Сопоставимы ли эти вещи? По-моему, нет. Что касается моего мнения о действиях Льва Марковича*, даже если он что-то сказал: во-первых, это разрешено нашей Конституцией, или статью уже отменили о свободе слова? Даже не знаю. По-моему, ещё нет. Ну, сказал он что-то. Дали бы ему месяц исправительных работ и 100 тысяч рублей штрафа – на том дело должно было закончиться. А когда такие приговоры… С моей точки зрения, как человека, который не посвящён в дело, это, конечно, всех очень сильно напрягает. Я думаю, многим такие приговоры просто не нравятся. Что касается выборов, которые нас ждут в сентябре, по-моему, это скажется на настроении электората. Почему? Потому что получается следующее: все законы принимает Государственная Дума, а её снова хотят выбрать примерно в прежнем составе. Ну, там кого-то отсеять, процентов на 20–30, и всё. Когда люди видят, что Государственная Дума принимает такие законы, она, прямо скажем, дискредитирует сама себя. За 8 миллиардов дают 9 лет, но 11 лет за некие высказывания, которые не противоречат нашей Конституции (с моей точки зрения). Конечно, это скажется на электоральном поле».

Партия «Родина» является последовательным противником «Яблока», по её инициативе последняя демократическая партия была недавно снята с выборов в Госдуму. Именно поэтому мы обратились к лидеру партии «Родина» в Псковской области Павлу Бикташеву, который неоднократно выступал с нападками на Льва Шлосберга* и его партию, с целью выслушать позицию «родинца», так как многие наблюдатели считают приговор «политической расправой». Павел Бикташев рассказал, как оценивает итоги суда над Шлосбергом* и как они отразятся на региональной политике.

«Я всегда был категорическим противником Льва Марковича*, но как человек, естественно, желаю ему сил и здоровья, а также его близким. Я могу сочувствовать ему как человеку, но при этом абсолютно не разделяю его позицию. Понимаете, быть в оппозиции — это нормально: не любить правительство, не любить губернатора, не любить президента — это право гражданина и политика. Но не любить государство — это совсем другое. Это даже можно назвать работой против государства. Я считаю, что, возможно, срок для Льва Марковича* действительно излишний, но есть преступления, за которые он не ответил, понимаете? Вспомним 2014 год, скажем так, зарождение Донецкой Народной Республики. Он, будучи лицом, замещающим государственную должность, опубликовал количество боеприпасов и личного состава, отправляющегося туда».

Депутат Псковской городской Думы от «Яблока», историк Татьяна Пасман не считает вынесенное судом решение по делу Льва Шлосберга* финалом его многолетней деятельности. По ее мнению, за последние 30 лет множество псковичей прошли его школу и используют результат этого обучения в своей, в том числе и политической, деятельности. По наблюдениям Татьяны Пасман, решение суда уже отразилось на политической ситуации в регионе. Она объяснила, какими негативными последствиями подобные действия могут обернуться для партии власти в преддверии выборов.

«Как отразится такое решение суда на общественно-политической ситуации в регионе? Уже отразилось. Резонанс есть, и он не только региональный. Мы знаем из физики, если хорошо её учили, что последствия резонанса непредсказуемы. Это, кстати, показывает и то, что сейчас происходит с "Яблоком" и политическим полем России в целом. Что будет дальше, зависит от того, кем осознаёт себя наше региональное сообщество и кем оно хочет быть. Если, несмотря на многовековые демократические, вечевые традиции и опыт конституционное право защитить своего земляка от произвола не работает, и человек считает себя ничего не значащим винтиком, то вырастет уровень абсентеизма — нежелания людей участвовать в политической жизни. То есть псковичи не пойдут на выборы, кроме тех, к кому применят административный ресурс. Хотя, если кто-то хорошо изучал литературу и помнит рассказ Чехова "Злоумышленник", знает, что винтики — это очень значимые элементы любой конструкции. Но если демократические традиции у нас живы, то это подтолкнёт к обратному, и социальная база реальной оппозиции вырастет. Кандидаты партии мира в регионе, в одномандатных округах получат голоса своих сторонников. А если такой возможности не окажется, то люди тоже проголосуют - неучастием. Подобные суду над Львом Шлосбергом* действия государства порождают страх в обществе. Всё, что произошло в этом суде, а я там была, может ударить по любому человеку, а не только по политическому оппоненту. Руками послушных исполнителей - следователей, экспертов, записных свидетелей осудят любого даже за то, что не только разрешается нашим законом, а даже приветствуется. В таких условиях никто не защищён государством. А последствия недоверия к государству, как мы понимаем, непредсказуемы».

В преддверии выборов решение суда, вынесенное по делу Льва Шлосберга*, по мнению члена Общественной палаты Санкт-Петербурга, политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, без сомнений окажет определенное воздействие на сторонников партии «Яблоко».

«Без сомнения, это отразится. Наверное, это серьёзное эмоциональное действие, серьёзная эмоциональная встряска, которая может мобилизовать оппозиционный электорат, чтобы прийти и показать свою солидарность с Львом Шлосбергом*, объявленным иноагентом и экстремистом. Несмотря на это, будет очень интересно посмотреть, какой реальный результат получит партия "Яблоко" на выборах в Псковской области, что получат одномандатники от "Яблока". Но то, что это дополнительный стимул сторонникам оппозиционных взглядов мобилизоваться, без сомнений».

В программе наши собеседники делились своими оценками общественно-политических последствий приговора Льву Шлосбергу*. Вне зависимости от личного отношения к нему, все они признают, что Лев Шлосберг* был ярким политиком, на протяжении многих десятилетий — заметной фигурой регионального общественно-политического пространства. И достаточно суровый приговор для него — это знаковое событие в жизни региона и страны, показательный пример.

При этом одни оправдывают суровость мер, говоря о необходимости защиты страны в это непростое время, в том числе — на полях информационной войны, которую ведет против России Запад. Другие трактуют произошедшее как сигнал обществу «сверху» на дальнейшее «закручивание гаек» и «похолодание» политического климата. Третьи указывают на излишнюю жесткость наказания, не соответствующую тяжести содеянного, которая, несомненно, напугает часть общества.

С этими точками зрения можно спорить или соглашаться, но очевидно одно: Лев Шлосберг* всегда вызывал полярные мнения и оценки, поэтому без него псковская политическая жизнь прежней не будет.

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень экстремистов и террористов.

Анастасия Емельянова