 
Общество

На Солнце произошла самая сильная за август вспышка

0

Самая сильная за август вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

«На Солнце вторая M-вспышка за сутки и одновременно самое сильное событие в этом месяце. Измеренный балл — M1.88», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в мировые каталоги новое событие, скорее всего, войдет как M1.8, потому что традиционно уровень принято округлять по нижней границе.

Ученые подчеркнули, что балл вспышки далеко не рекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего солнца и общего спада солнечной активности, пишет РИА Новости.

«Источником взрыва является все та же активная область 4113, которая только вчера вышла на видимую сторону Солнца с обратной стороны и в которой никак не заканчивается энергия. Но все равно закончится в течение 1-2 дней, природу не обманешь. Так что X-вспышек пока не ожидается», - рассказали в лаборатории.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026