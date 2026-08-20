На Солнце произошла самая сильная за август вспышка

Самая сильная за август вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

«На Солнце вторая M-вспышка за сутки и одновременно самое сильное событие в этом месяце. Измеренный балл — M1.88», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в мировые каталоги новое событие, скорее всего, войдет как M1.8, потому что традиционно уровень принято округлять по нижней границе.

Ученые подчеркнули, что балл вспышки далеко не рекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего солнца и общего спада солнечной активности, пишет РИА Новости.