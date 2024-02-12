Общество

В региональном УФСИН выявили сильнейших спортсменов в зимних видах спорта

В областном пенитенциарном ведомстве определили победителей традиционной зимней спартакиады среди учреждений уголовно-исполнительной системы. В этом году спортивное мероприятие проходило в 40-й раз и приурочено к празднованию 145-й годовщины образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На спортивные зимние старты, проходившие на базе спортивного общества «Динамо» в Бор Бельково, вышли 7 команд. Спортсменам предстояло показать силу и выносливость в соревнованиях по лыжным гонкам и служебному биатлону. Результаты, достигнутые в прохождении этапов спартакиады, записывались как в личный актив участника, так и в зачет общекомандного показателя.

Каждый соревновательный день сопровождался захватывающей борьбой. Так, в первый день сильнейших выявляли в забеге на лыжах. Дисциплина проводилась «свободным ходом». Состав команды – 3 человека: мужчины до 40 лет и старше, а также женщина. По результатам упорной борьбы самыми быстрыми на лыжне оказались среди мужчин в своих возрастных категориях: старше 40 лет - Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2) – 1 место, Александр Филиппов (аппарат управления) – 2 место, Алексей Данилов (ИК-6) – 3 место; младше 40 лет - Александр Мухин (СИЗО-2), Александр Бушуев (аппарат управления), Олег Толкачев (ИК-6).

Среди женщин места распределились следующим образом: первое – Екатерина Брекелова (аппарат управления), второе – Юлия Котик (СИЗО-1), третье – Дарья Степанова (СИЗО-2). Общекомандное «золото» завоевала команда великолукского следственного изолятора № 2, на втором месте аппарат управления, «бронза» - у следственного изолятора Пскова.

Второй день соревнований был посвящен служебному биатлону. Мужчинам и женщинам предстояло преодолеть 3 и 2 км. соответственно с двумя огневыми рубежами. Состав команды был аналогичен лыжному забегу. В итоге первое место среди сотрудников старше 40 лет занял Александр Филиппов (аппарат управления), второе – Алексей Алексеев (ИК-3), третье - Алексей Егоров (ИК-4). Среди сотрудников младше 40 лет лидером оказался Александр Бушуев (аппарат управления), на втором месте – Олег Толкачев (ИК-6), на третьем – Андрей Петров (ИК-4).

У женщин лидирующую позицию с первых секунд забега заняла Дарья Степанова (СИЗО-2), второе место - у Екатерины Брекеловой (аппарат управления), третье - у Юлии Котик (СИЗО-1). Командные места в соревнованиях по служебному биатлону распределились следующим образом: бронзовым призером стала команда СИЗО-2, серебряным –ИК-4 и на первом месте оказался аппарат управления.

По итогу 40-й зимней Спартакиады среди учреждений УФСИН России по Псковской области почетное 3 место заняла сборная ИК-4, на 2 место поднялась команда СИЗО-2 и золотым призером соревнований стала команда аппарата управления. На торжественном закрытии мероприятия все участники-призеры получили грамоты и дипломы, а команда-победитель награждена переходящим кубком и дипломом.

Также грамотами были отмечены и ветераны УИС: Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2) и Алексей Данилов (ИК-6) за высокие показатели в спортивной жизни УФСИН и участие в дисциплине «лыжная гонка»; Виталий Уловский и Владимир Михайлов за помощь в организации судейства соревнований.

Заслуженные награды спортсменам вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он поздравил участников двухдневных соревнований с успешными выступлениями и пожелал новых стартов и высоких спортивных достижений.

В перерывах между состязаниями спортсмены не только активно готовились к предстоящим забегам, но и отдыхали с пользой. Среди досуговых мероприятий особой популярностью пользовался настольный теннис. Был проведен турнир, победителем которого признан заместитель начальника ИК-4 Николай Антонов. Для любителей активного времяпровождения на природе организована рыбалка. Погода позволила насладиться не только зимними пейзажами, но и весомым уловом.