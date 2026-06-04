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«Приятно удивлён хорошим питанием!»: пациент поблагодарил поваров псковской больницы

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Тёплые отзывы от пациентов продолжают приходить в Псковскую областную клиническую больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Пациент палаты №8 отделения сосудистой хирургии оставил такой отзыв: «Приятно удивлён хорошим питанием! Большое спасибо поварам за их умение из простых продуктов постоянно делать вкусные блюда — и первые, и вторые!».

«Питание в больнице — важная часть процесса лечения и восстановления. Правильно подобранный рацион, качественные продукты и, главное, любовь к своему делу — именно это помогает пациентам быстрее вставать на ноги. Наши повара ежедневно готовят сотни порций, учитывая: особенности заболеваний и диетические столы, индивидуальные потребности пациентов, баланс вкуса и пользы. Спасибо пациентам за такие тёплые слова — они вдохновляют всю нашу команду», - прокомментировали в больнице.

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