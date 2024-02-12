Общество

Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к мемориалу «Партизанская слава» в Дедовичах

Церемония возложения цветов к мемориалу «Партизанская слава» прошла в Дедовичах 13 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Также цветы возложили ветераны и жители поселка.

В годы Великой Отечественной войны Дедовичи были центром партизанского движения. Отсюда 5 марта 1942 года из деревни Нивки в блокадный Ленинград был отправлен легендарный «партизанский» продовольственный обоз. Он шел практически месяц, прорываясь по весенней распутице через укрепленные линии обороны немцев, совершив опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях.

Обоз прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. Этот день – особый в летописи Великой Отечественной войны. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан